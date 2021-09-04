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وزير الرياضة يهنيء منتخب لسيدات تنس الطاولة ببطولة أفريقيا

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وزير الرياضة يهنيء منتخب مصر لسيدات تنس الطاولة ببطولة أفريقيا وزير الرياضة يهنيء منتخب لسيدات تنس الطاولة ببطولة أفريقيا

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هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبات منتخب لسيدات تنس الطاولة بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للفرق للمرة الـ14 في تاريخه، وذلك بعد الفوز علي منتخب نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 .

أشاد الوزير بتطور أداء لاعبات ولاعبي مصر في تنس الطاولة، وتقديم أداء مميز في كافة البطولات القارية والدولية التي يشاركون فيها بما يعكس حالة التطور التي تشهدها تنس الطاولة المصرية، متوقعاً مزيد من الانجازات في تنس الطاولة خلال الفترة المقبلة بفضل تركيز اللاعبين في معسكراتهم التدريبية، والدعم والمؤازرة والتنسيق بين الوزارة والاتحاد واللجنة الأوليمبية لتوفير كافة متطلبات اللاعبين.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تعيش في أزهي عصورها بفضل الدعم الكبير واللامحدود الذي يقدمه السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، لأبناء مصر من الأبطال الرياضيين في كافة الألعاب، مشيراً أن الجماهير المصرية تتنظر المزيد من انجازات لاعبي مصر في المحافل الدولية المختلفة.

يذكر سيدات المصري هم الأكثر فوزا بالبطولة الافريقية للفرق برصيد ١٤ لقباً، يليه منتخب نيجيريا برصيد ٩ ألقاب، وضم المنتخب المصري المشاركرفي البطولة المقامة بالكاميرون في الفترة من ١ حتي ٧ سبتمبر الجاري، كلاً من دينا مشرف وهنا جودة وفرح عبد العزيز والشقيقتين مروة ومريم الهضيبي ويسرا حلمي.

المصرى اليوم

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