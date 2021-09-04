بحث جديد يكشف قدرات طبية هائلة لمستخلص «أوراق التين»

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5 أعوام كاملة قضتها الدكتورة إسراء عصمت بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة الاسكندرية، لتقييم القدرات الطبية لمستخلص أوراق التين التي دائماً ينظر اليها ككتل نباتية مهدرة ليس لها استخدام يُذكر.

واستطاعت عصمت التوصل لنتائج رائعة فيما يخص قدرة بعض الأصناف المصرية على تثبيط نمو خلايا سرطان الكبد والثدي والبروستاتا وعنق الرحم والقولون، وجاءت نتائج استخدام المستخلص لأوراق أحد الأصناف التي لا يهتم بزراعتها أغلب المزارعين والغير معروفة بالسوق المحلي مبشرة جداً حيث انها حققت نسبة عالية جدا على سرطان الكبد بل والملفت للنظر انها ليس لها أثر سلبي على الخلايا الغير مصابة.

تعينت عصمت معيدة في كلية العلوم جامعة الإسكندرية عام ٢٠١١، وحصلت على الماجستير عام ٢٠١٥، شغلت منصب مدرس مساعد بنفس ذات القسم حصلت على الدكتوراه عام ٢٠٢٠ في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة تبعا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠ خريجة مبادرة كن سفيرا الدفعة الأولي تبعا لوزارة التخطيط المصري .

اسم البحث «تقييم التنوع الجيني بين الأصناف المستجلبة والمصرية المتاحه للتين» يستهدف هذا البحث تقييم التنوع الجيني لأصناف التين المصرية والمستجلبة أيضًا، بغرض تسليط الضوء للحاجة الماسة لعمل إستراتيجية قومية لصون الموائل الأكثر ملاءمة لزراعته من أجل الحفاظ على هذه الشجرة الصحراوية الهامة والتي طالما لُقبت بسلطانة الصحراء وكذلك لتدقيق تعريف تلك الأصناف .

ولتقييم القدرات الطبية لمستخلص أوراق التين التي دائماً ينظر اليها ككتل نباتية مهدرة ليس لها استخدام يُذكر، قامت عصمت ب9 رحلات حقلية لتجميع أصناف التين من مواطنها الطبيعية من الساحل الشمالي الغربي ومركز بحوث البساتين بالجيزه وكوم امبو بأسوان، ثم قياس عدد ضخم من الصفات: المورفولوجية والجزيئية والكيميائية والمضادة للبكتيريا والسمية الخلوية لتدقيق التعريف من جهه ولتقييم الاهمية الطبية للنباتات موضع الدراسة أيضا.

وتم عمل كتالوج مرجعي مصور للاستخدام في تدقيق تعريف الأصناف موضع البحث وتوصلنا لنتائج رائعة فيما يخص قدرة بعض الاصناف المصرية على تثبيط نمو خلايا سرطان الكبد والثدي والبروستاتا وعنق الرحم والقولون، وجاءت نتائج استخدام المستخلص لأوراق أحد الأصناف التي لا يهتم بزراعتها أغلب المزارعين والغير معروفة بالسوق المحلي مبشرة جداً حيث انها حققت نسبة عالية جدا على سرطان الكبد بل والملفت للنظر انها ليس لها أثر سلبي على الخلايا الغير مصابة .

وأظهرت نتائج مستخلص أوراق التين تأثيرا فعالا ضد 8 أنواع من البكتيريا الممرضة، وأن العديد من أصناف التين ليسوا مألوفين للسوق المحلي مقارنة بالصنف السلطاني، وبالتالي قد يتسبب في تقلص مجموعة جينات أصناف التين في مصر وقد يؤدي إلى انقراض هذه الأصناف.

وأشارت عصمت أن نتائج بحثها توصلت إلى الحاجة الماسة للحفاظ على ما يصل إلى أصناف التين في مصر، لا سيما أن أصناف التين التي تم تمثيلها للتو بعدد قليل من الأشجار في جميع أنحاء مصر.

وأكدت عصمت على أهمية قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتدخلات لرفع وعي المزارعين والمستهلكين حول القيم الغذائية والطبية المحتملة لأصناف التين الغير معروفة وحث المزارعين على زراعة هذه الأصناف للاستهلاك المحلي والتصدير.

ساعات طويلة قضتها عصمت داخل الصحراء، ثم تعود مسرعة إلى الكلية منعا لحدوث تعفن للعينات، وتنتقل إلى القاهرة بعيدا عن أسرتها لتحليل عينات السرطان بالمعهد القومي للأورام.

ترى عصمت أن إنتاجية البحث العلمي زادت ف مصر، إلا أنه يجب أن نولى البحث العلمى مزيدا من الاهتمام لأنه السبيل للتقدم وحل كثير من التحديات.

وحول التحديات التي واجهت الباحثة الشابة، التكلفة المادية مؤكدة أنه للحصول على أبحاث علمية تفيد البشرية «متتركنش على الرف» على حد قولها فلابد من رفع ميزانية البحث العلمي لصغار الباحثين لأن العقلية المصرية مبدعة وينقصها فقط الإمكانيات فإذا توافرت كل الامكانيات ستصبح مصر رائده في العالم أجمع وليس الوطن العربي فقط .

وجهت عصمت رساله إلى شباب الباحثين قائلة: «ليس بالذكاء فقط تصل إلى ما تريد بل بالاجتهاد والمثابرة، حاول مرات عديدة وستنجح فالشباب المصري مبدع لكن عليه دائما بالسعي، نحن في عصر يوجد به اهتمام غير مسبوق بالشباب ويجب استغلال هذه الفرصه للمساهمة في تنمية مصر وتحقيق خطه مصر ٢٠٣٠».