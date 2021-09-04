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عبد الله عفيفي يتأهل لنهائيات الأومنيوم ببطولة العالم للدراجات

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عبد الله عفيفي يتأهل لنهائيات الأومنيوم ببطولة العالم للدراجات عبد الله عفيفي يتأهل لنهائيات الأومنيوم ببطولة العالم للدراجات

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تأهل عبدالله عفيفي لاعب منتخبنا الوطني لناشئي الدراجات لنهائيات سباق الاومنيوم ببطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار التي تستضيفها حاليا وتختتم منافساتها غداً بمضمار الدراجات الدولي باستاد القاهرة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح .
واحتل عبدالله عفيفي المركز التاسع في التصفية الاولى لـ 15 كم. وتستكمل منافسات الامونيوم على مدار اليوم، حيث تقام 4 سباقات هي الاسكراتش والتيمبو والاقصاء والنقاط.
والامونيوم هو سباق فردي مركب مكون من أربع منافسات مختلفة ويجب ان تجرى كافة أدواره في نفس اليوم بقارق زمني 30 دقيقة على الأقل بين كل منافسة والأخرى.

المصرى اليوم

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