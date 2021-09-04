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نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدة عن «الذات الإلهية».. ومتابعون: «ليس كمٽله شيء»

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نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدة عن «الذات الإلهية».. ومتابعون: «ليس كمٽله شيء» نوال الزغبي تثير الجدل بتغريدة عن «الذات الإلهية».. ومتابعون: «ليس كمٽله شيء»

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أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الجدل بين متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، بسبب تغريدها الأخيرة حول مفهومها عن الذات الإلهية.

وكتبت «الزغبي» اليوم السبت: «الله مثل الاوكسجين، لا يمكنك رؤيته، لكنك بحاجة إليه للبقاء على قيد الحياة».

وأبدى المتابعين اعتراضهم على مفهوم تغريداتها من خلال التعليقات، حيث قال حساب يحمل اسم عطا الله السعودي: «وليس كمثله شيء الله تحتاجينه بالاخره ولكن الاكسجين مؤقت الحاجه له».

وال متابع آخر: «Out منك دي يانوال فحاجتك إلى الخالق للبقاء وفي الفناء ايضا لا يضاهيها حاجتك إلى أي شيء آخر من صنع الخالق حتى لو قصدتي انك بحاجه شديده إلى الخالق للبقاء فالتشبيه والقياس فاسد تحياتي».

وأضاف حساب آخر: «انت تشبهي الله بالاكسجين؟؟؟، الله ليس كمٽله شيء»، وتابع معلق آخر: «المقصود من التويته مفهموم لكن اظن انك اخطأت في التشبيه لان سبحانه ليس كمثله شيء ولكن لنضع حسن الظن والله اعلم بالنوايا».

وعلقت إحدى المتابعات: «صباح الخير نوال، التغريدة غير موفقة.. ما بصير تشبيه الله عز وجل بأي شي كان لأنه رب العالمين خالق كل شي.. بعرف انو عن نية طيبة كتبتيها بس هالشي خطأ !».

المصرى اليوم

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