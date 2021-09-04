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إصابة ٧ أشخاص في حادث تصادم في دسوق

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إصابة ٧ أشخاص في حادث تصادم في دسوق إصابة ٧ أشخاص في حادث تصادم في دسوق

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تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نصف نقل على طريق جماجمون دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى دسوق العام.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كلا من رضا عبدالرحمن عبدالحميد، 35 سنة، باشتياه كسر بالساق، وسامية لطفي العري 43 سنة، بجرح قطعي بالوجه، وميرنا السعيد فايد 13 سنة، باشتباه كسر في القدم، ورحمة السعيد فايد 16 سنة، اشتباه كسر بالساق، وهناء متولي المظالي 20 سنة، بكدمة بالساق، وأحمد السيد الحمدي 19 سنة، بجرح بالجبهة، وفايده السيد فايد 25 سنة، بكسر في الأنف، وتم إجراء الإشاعات اللازمة والإسعافات الأولية بمستشفى دسوق العام.

المصرى اليوم

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