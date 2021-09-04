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تحرير 24 محضر و ضبط 7000 رغيف مدعم في حملة لتموين الغربية

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تحرير 24 محضر و ضبط 7000 رغيف مدعم في حملة لتموين الغربية تحرير 24 محضر و ضبط 7000 رغيف مدعم في حملة لتموين الغربية

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لمكافحة جميع أساليب الغش التجاري والاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصةً الخبز البلدي المدعم والدقيق، وبناءً على تحريات الرقابة الإدارية بالغربية، فقد تم اليوم السبت ٤ سبتمبر ٢٠٢١ تنفيذ حملتين مكبرتين بمركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات، تحت إشراف محمد أبوهاشم مدير مديرية بالغربية

وأسفرت الحملة التموينية الأولى بمركز المحلة الكبرى عن تحرير ١٣ محضر إثبات حالة لبعض أصحاب المخابز البلدية، وهم ٧ محاضر إثبات حالة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار (٦، ٧، ١٢، ٥، ٨ ،٨، ٥ جم للرغيف الواحد)، و٤ محاضر عدم وجود لوحة مواعيد المخبز ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين.

وفي ذات السياق، تم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين كفر الزيات وذلك للمرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة بدائرة مركز كفر الزيات، وأسفرت الحملة عن ضبط أحد الأشخاص بناحية قرية مشلة وبحيازته ٧٠٠٠ رغيف بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط أحد الأشخاص بناحية قرية مشلة لحيازته ٣ شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما أسفرت الحملة أيضاً عن تحرير ( مخالفة تصرف في عدد ٥ شكائر دقيق بلدي مدعم لمخبز بلدي بناحية أكوا الحصة، مخالفتين لإنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بمقدار عجز ٩ و١٢ جرام للرغيف، و٣ مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و٣ مخالفات عدم وجود لوحة مواعيد لمخابز بلدية بناحية أكوا الحصة وكفر الهواشم وكفر مشلة) وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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