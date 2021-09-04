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ضبط 15 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في المنيا

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ضبط 15 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في المنيا ضبط 15 مخالفة لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في المنيا

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقري التابعة لها بنطاق المحافظة، لمتابعة الحالة العامة للنظافة والتعديات والاشغالات والانارة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالإضافة لمتابعة مدي الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها، تابعت الوحدات المحلية لمركزي ملوي وسمالوط، تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال المرور على وسائل النقل العام والمطاعم والمقاهي، للتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، بالإضافة للمرور على نقاط نقل المواطنين بالمعديات واللانشات البحرية للتأكد من صلاحية التراخيص ومدي الالتزام بإجراءات الأمان والسلامة، كما تم متابعة تلقي المواطنين بلقاح المستجد بنطاق مركز ملوي، كما تم تحرير 15 مخالفة لعدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمركز سمالوط.

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز (المنيا – مطاي – بني مزار – ملوي- سمالوط)، تنفيذ أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وذلك من خلال رفع تراكمات القمامة باستخدام معدات الوحدة المحلية ونقلها للظهير الصحراوي، بالإضافة لتنفيذ أعمال التشجير والدهانات للبلدورات، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بالطرق الرئيسية والاحياء الداخلية بنطاق كل مراكز، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري وخلق بيئة صحية نظيفة.

ونفذت الوحدات المحلية لمركزي العدوة وبني مزار، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص بقرية عطف حيدر بمركز العدوة على مساحة 175 متر مربع، كما تم إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية بني صامت التابعة لمركز بني مزار، وذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية والقضاء على كافة أشكال التعديات

المصرى اليوم

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