★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه محمد إيهاب، لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال، رسالة مؤثرة لأبطال مصر من ذوي الهمم، الذين شاركوا في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية حتى الخامس من سبتمبر الحالي.

ونشر إيهاب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «غداً ستنتهى البارليمبياد طوكيو 2020 والف مبروك للأبطال محققى الميداليات صانعوا التاريخ لبلدهم ولانفسهم وكانوا مصدر سعادة والكثير مقدر ما عانوه للوصول إلى منصات التتويج».

وأكمل: «وقدر الله ما شاء فعل لمن لم يحالفه التوفيق في الحصول على الميداليات وكفى به فخراً رسالته لنا في الطموح واثبات الذات».

وأضاف إيهاب: «وأحب ان اقصص لكم في سطور عن تجربتى معهم فلقد كان لى عظيم الشرف التواجد مع بعض أساطير الألعاب البارالمبية لفتره زمنيه ليست بالقليلة قبل البطولة حتى معاد السفر من المركز الأوليمبى بالمعادي، وشاهد عيان على المعاناه والمآسى وكم الضغط النفسى والتضحيات التي عانوها للوصول لهذه الدورة ومنهم ما لم يحالفه الحظ في التأهيل بسبب أصابة اوقفته أو بسبب تقليل عدد المؤهلين في لائحة الاشتراك في الدوره»

وتابع: «اراهم اباطره في التحدى والإرادة والصمود ولا اخفى عليكم تعلمت منهم ما لم اتعلمه من أحد أو قرأته في كتاب تفاصيلهم مبهره لحد اعجاز المنطق عن التفسير، نماذج حيه لا تريد شيئا إلاكسب رزق حلال من مجال هيئه الله لهم رغم الظروف التي أحاطت بهم ولا دخل لهم فيها انها قدر من الله يرتضون به وشاملهم رحمته ولطفه بالسكينة التي انزلها الله عليهم وعلى قلوبهم».

ووجه إيهاب رسالة أيضًا لمنتقدي الأبطال: «ولمن انتقد الزى الرسمى للإشتراك :- «فهناك بعض اشكال من الملابس للأبطال لا يجوز لبسها وهي محددة في لائحة القانون للإشتراك ولا يمكن التدخل فيها لأن بعض الرياضات قد يُستغل نوع الزى في ارتفاع المستوى».

وتابع: «ولمن كان يتمنى الظهور بمستويات افضل لهم هذه هي الرياضه ليس لها مقاييس قد ترى لاعب ليس له تصنيف عالمى ومن بلد فقيرة وامكانيات محدودة ومكافآت معدومة ويحقق الذهب، وآخر له تصنيف عالمى ومن بلد غنية وامكانيات عالية الجوده ومكافآت مغرية ويخرج من التصفيات.. هل هذا معناه ان يظل البطل بلا دعم لكى يحقق ؟!.. هل ذلك يعنى ان الدعم يمحى الإنجاز.. الأصل في القاعدة الدعم وعلى الله التوفيق.. وليعلم الجميع أن حربهم ليست فقط في الرياضة وأن حياتهم ستتغير باقتناص إحدى الميداليات ويحتاجون شتى انواع الدعم عند عدم التوفيق قبل الفوز ولذلك هم أكثر من يحاسبوا أنفسهم قبلكم»

وأشار: «ورسالتى انسانياً لا تربطوا هويتهم أو تجديد الثقه فيهم بالإنجاز أو أن تكون أحد الركائز في التقييم عليهم فلابد من دعم أوسع ونظرة اشمل بزيادة قاعدة المشاركين لهذه الفئات في الرياضة مكسب كبير ولا يجب أن تقتصر المنتخبات على عدد بعينه وأتمنى أيضاً الاهتمام الأكبر بهم للإشتراك في كافة الألعاب البارالمبية مع زياده الحافز من مكافآت ومن دعم معنوى وتكريم لأن رسالتهم اعمق على ارض الواقع وفي المجتمع»

واختتم إيهاب: «واخيراً شكراً لكل من في هذا المجال ادارياً وفنياً وللجنود المجهولين فهم يصيغوا لنا أجمل رساله على أنقى نسيج انسانى ووطنى من أرقى المعانى واقولها حقيقة لهم، نراهم من الخارج يحتاجون الأمل بتعزيز الثقه فيهم ولكن الحقيقة نحن من نستمد منهم الأمل والثقه.. أباطرة وأساطير وملوك البارليمبك أغلى عملة في الرياضة المصريه نفتخر بكم جميعاً وبحبكم في الله».