محافظ المنيا يسلم 88 عقدًا جديدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن اجمالي عقود تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، والتي وقعتها المحافظة حتى الأن، بلغت 1547 عقداً، منها 828 عقد زراعي، و719 عقد مباني، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية .

جاء ذلك خلال، تسليم المحافظ لـ 88 عقداً جديداً لعدد من المزارعين، والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة.

أكد المحافظ، أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.

كما وجه المحافظ، الشكر، للحضور على اهتمامهم وسعيهم الجاد لتقنين أوضاعهم، مما سيكون له الأثر الكبير على عائد التنمية لهم وللدولة، في إطار قانون يحمى الجميع، ويحفظ حقوقهم، مؤكداً أن الدولة لن تتراجع عن حقوقها، والتصدي للمخالفين، وفقاً للقانون، كما استمع المحافظ لبعض المواطنين، واستجاب لعدد من طلباتهم واستفساراتهم.