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وجه المطرب المهرجانات حسن شاكوش رسالة إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر بعد أزمته، مع المطرب رضا البحراوي في الساحل الشمالي، التي أدت إلى منعمها ووقفهمها على الغناء لمدة شهر.

وقال «شاكوش» في لقاء مع برنامج «et بالعربي»: «أنت قدوة لينا وإحنا طلعنا بيان وفيديو، إحنا بنتأسف لهم، وإن شاء الله مش هتتكرر تاني».

وكانت أزمة كبيرة نشبت بين المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي، بعد تجاوزات صرح بها المطرب حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأمر وصل لحد التطاول بين الطرفين في فيدوهات حققت نسبة مشاهدة كبيرة جدًا انتهت بإصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة هاني شاكر قرارا بوقفهما عن الغناء والعمل لمدة شهر كامل.