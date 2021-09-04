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حجاج عبدالعظيم يكشف سر غيابه عن مسرحية «أبو العربي في mission impossible»

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حجاج عبدالعظيم يكشف سر غيابه عن مسرحية «أبو العربي في mission impossible» حجاج عبدالعظيم يكشف سر غيابه عن مسرحية «أبو العربي في mission impossible»

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كشف الفنان حجاج عبدالعظيم عن سبب اعتذاره عن الاستمرار في مشاركته برواية ومسرحية «أبوالعربي في mission impossible»، بشخصية رجل الأعمال فريد الفرماوي عم هادي الفرماوي الشخصية التي يجسدها بطل العمل هاني رمزي.

واكد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة للمصري اليوم :«جمعتني وصناع المسرحية جلسة لأخبرهم بأنني مضطر للسفر لفترة لتصوير مشاهدي في مسلسل جديد تحت عنوان أيام يصور بالكامل في لبنان، وتفهموا صراحة الوضع وتجمعني بهم علاقة احترام وود متبادل.

واضاف: «للأسف لم أتمكن من استكمال الموسم وقام المخرج تامر مره بالاستعانة بزميل آخر لاستكمال العروض واتمنى لهم كل التوفيق يارب».

وشهد العرض الجمعة حضور جماهيري كبير وأضاف النجم هاني رمزي بطل العرض حالة من البهجة والإبتسامة على وجه جمهوره، على مدار 3 ساعات بمشاركة نجوم العرض، في حالة تفاعلية مع كل الحضور داخل المسرح.

المسرحية كوميدية استعراضية إجتماعية بطولة النجم الكبير هاني رمزي، داليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبدالعزيز وآخرون، والعرض من اخراج وإنتاج تامركرم، تأليف محسن رزق.

معروف أن مسلسل أيام تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة ويتكون من 50 حلقة، بطولة حورية فرغلي، شيري عادل، ياض الخولي، سلمى غريب، ندى موسى، ويصور بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت، والمقرر عرضه بداية نوفمبر المقبل عبر شاشة قنوات mbc .

المصرى اليوم

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