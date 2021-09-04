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الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر لدعم أفغانستان في جنيف

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الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر لدعم أفغانستان في جنيف الأمم المتحدة تعلن عقد مؤتمر لدعم أفغانستان في جنيف

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة ستعقد مؤتمرا دوليا بخصوص أفغانستان، لمساعدتها في تجنب «كارثة إنسانية تلوح في الأفق»، وذلك في جنيف يوم 13 من الشهر الجاري.

وأضاف أنه سيسعى إلى زيادة سريعة في تمويل الإغاثة الإنسانية، من خلال المجتمع الدولي .

وتابع: ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، للتأكد من أن الأفغان سيستمرون في الحصول على الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتضامن مع شعب أفغانستان وتلتزم بالبقاء وتقديم المساعدة له.

وكانت قد سيطرت حركة طالبان على البلاد في 15 أغسطس بعد هروب الرئيس أشرف غني.

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