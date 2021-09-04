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الجزائر : 8 ملايين مواطن حصلوا على اللقاح منهم 3 ملايين على جرعتين

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الجزائر : 8 ملايين مواطن حصلوا على اللقاح منهم 3 ملايين على جرعتين الجزائر : 8 ملايين مواطن حصلوا على اللقاح منهم 3 ملايين على جرعتين

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أعلن المتحدث باسم اللجنة العلمية لمواجة كورونا في الجزائر، جمال فورار، تلقى 8 ملايين مواطن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وأن 3 ملايين منهم تلقوا جرعتين حتى الآن.

وأضاف فورار، أن البلاد تستهدف بلوغ 70 % منن المواطنين، أي تلقيح ما يزيد على 20 مليون جزائري.

ويشرف وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد، على إطلاق حملة تلقيح وطنية تدوم مدتها أسبوع في البلاد، حيث أكد الوزير: «نسعى لبلوع مناعة جماعية ضد .

وتجاوزت الإصابات في العالم 218 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون حالة وفاة.

المصرى اليوم

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