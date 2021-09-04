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الموارد البشرية بالرياض تضبط "3220" مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية

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الموارد البشرية بالرياض تضبط "3220" مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية الموارد البشرية بالرياض تضبط "3220" مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية
بعد تنفيذ أكثر من 16 ألف جولة رقابية على المجمعات التجارية.. خلال أغسطس

الموارد البشرية بالرياض تضبط

نفّذت فِرَق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أمس، جولات رقابية على المجمعات التجارية بالرياض؛ للتأكد من تطبيق قرار توطين قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين.

وقال مدير عام الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي: الجولات الميدانية المستمرة والمفاجأة التي ينفذها الفرع على منشآت القطاع الخاص في العاصمة الرياض ومحافظاتها؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل وتنفيذ قرارات التوطين.

وأضاف: أعداد الزيارات الميدانية التي نفذتها الفِرَق الرقابية خلال شهر أغسطس المنصرم تجاوزت 16 ألف زيارة ضُبِط خلالها "3220" مخالفة لأنظمة العمل والإجراءات الاحترازية، كما تم توجيه 298 إنذارًا للمنشآت المخالفة.

وأشار إلى ضرورة تعاون المواطنين والمواطنات مع الوزارة بالإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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