أخبار عاجلة

"ابن مبارك": يدعو إلى موقف دولي موحد لإلزام الحوثيين بالانخراط في العملية السياسية -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
اعتقال أسيرين فلسطينين آخرين من الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي -
العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة -
مقتل طبيب فلسطيني بنيران إسرائيلية بالقدس -
هل تنجح حكومة ميقاتي بإخراج لبنان من الأزمة؟ -
مواجهات في مدن وبلدات الضفة الغربية في جمعة "الغضب" الفلسطيني -
إسبانيا تعتقل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوغو كارفاخال -
موسكو تعلن الانتهاء من مشروع السيل الشمالي-2 -
إسرائيل تتوعد.. أين اختفى الأسرى الفلسطينيون الذين فروا من سجن جلبوع؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بأمر من المدرب الفرنسي.. "عطيف" يغادر معسكر السعودي

Print
بأمر من المدرب الفرنسي.. "عطيف" يغادر معسكر المنتخب السعودي بأمر من المدرب الفرنسي.. "عطيف" يغادر معسكر السعودي

بأمر من المدرب الفرنسي..

غادر لاعب السعودي الأول لكرة القدم عبدالله عطيف معسكر الأخضر، اليوم السبت، بعد أن سمح المدير الفني للمنتخب "الفرنسي" ايرفي رينارد، للاعب بمغادرة معسكر الرياض الحالي.

وجاء ذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، وحاجة اللاعب لبرنامج علاجي.

وكان "عطيف" قد تعرض للإصابة في لقاء أمام فيتنام الذي انتهى بنتيجة 3ـ1 لصالح الأول، ضمن الجولة الأولى من التصفيات النهائية المؤهلة إلى 2022.

وأشارت تقارير إلى أن غياب عطيف عن الملاعب سيتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، وبالتالي يغيب "رسمياً" عن مواجهة الأخضر وعمان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

قرار جديد من السعودية بشأن تأشيرات الوافدين (تفاصيل)

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

المسحل يشكر الشيخ سلمان آل خليفة على إشادته بإطلاق استراتيجية تحوُّل كرة القدم السعودية

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت

السفير الصيني في المملكة: ما زلتُ أتعلم الثقافة السعودية ولبس البشت