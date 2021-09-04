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سكني يطلق خدمة "السوق العقاري" لبيع وشراء الوحدات السكنية

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سكني يطلق خدمة "السوق العقاري" لبيع وشراء الوحدات السكنية سكني يطلق خدمة "السوق العقاري" لبيع وشراء الوحدات السكنية
في إطار مساعي تحسين تجربة الأسر لتملك المسكن الملائم

سكني يطلق خدمة

أطلق برنامج سكني خدمة "السوق العقاري" التي تمكن الملّاك والمطورين والوسطاء العقاريين من إضافة وحداتهم الجاهزة وتحت الإنشاء في مختلف مدن ومحافظات المملكة عبر موقع وتطبيق "سكني".
جاء ذلك امتداداً لجهود البرنامج المستمرة لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة وإتاحة التنوع في المعروض العقاري السكني الملائم بما يسهم في تسهيل إجراءات التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح البرنامج أن خدمة "السوق العقاري" تأتي ضمن الخدمات التي يوفرها "سكني" لإتاحة الخيارات السكنية المتنوعة وتحسين تجربة الأسر السعودية لتملك المسكن الملائم وفق حاجاتهم ورغباتهم ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسّرة، وبمواصفات وجودة عالية وسعر مناسب بالشراكة مع المطورين والوسطاء العقاريين والملاك.

وتأتي الخدمة امتداداً للحلول والتسهيلات الرقمية النوعية التي يحرص البرنامج على توفيرها لإيجاد منصة شاملة ووجهة أولى ومتكاملة للخدمات الإسكانية في المملكة، ويمكن الاطلاع على ما تتضمنه خدمة "السوق العقاري" من خيارات عبر تطبيق سكني على الهواتف الذكية.

ويُقدم تطبيق وموقع سكني العديد من الخدمات الإلكترونية المُتكاملة، تبدأ من معرفة حالة الاستحقاق فورياً، والحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية ومعرفة مزاياها، والحصول على عروض الأسعار من الجهات التمويلية، إضافة إلى خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي، إلى جانب "التمويل الإلكتروني"، و"المقاول المعتمد"، و"الخرائط التفاعلية"، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية".

ويستعرض "سكني" من خلال التطبيق والموقع الإلكتروني أكثر من 146 ألف وحدة سكنية ضمن 106 مشروعات سكنية يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة ما بين (شقق، فلل، تاون هاوس)، وبمتوسط 700 ألف ريال، وكذلك أراض سكنية في 223 مخططًا توفر أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" أو مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة.

يُذكر أن ملتقى برنامج "سكني" للربع الثاني 2021 شهد إعلان استفادة 124,208 أسر من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة من شهر يناير حتى يوليو 2021، بينها 97,822 أسرة سكنت منازلها، وتدشين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمركز سكني الشامل بالمدينة المنورة لتسهيل استفادة الأسر السعودية في المنطقة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المدعومة ضمن إجراءات ميسّرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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