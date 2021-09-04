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مواطنون يحلمون بالضوء.. شاهد كيف بدا حي "رحاب مكة" ليلاً!

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قالوا لـ"سبق": سنوات نطالب "الأمانة" بإنارة المخطط دون جدوى

مواطنون يحلمون بالضوء.. شاهد كيف بدا حي

يعاني حي "رحاب مكة" بمنطقة الجعرانة، من انعدام الإنارة منذ سنوات؛ برغم الكثافة السكانية والنهضة العمرانية التي يشهدها الحي الذي يحمل اسم مكة ولكنه يفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وكشف السكان ، في شكوى تلقتها "سبق"، عن أنهم يخشون الليل بسبب الظلام داخل شوارع الحي منذ سنوات، لافتين إلى أنهم طالبوا مراراً وتكرارا أمانة العاصمة المقدسة بإنارة مخططهم ولكن دون جدوى أو تجاوب مع مطالبهم على مدى السنوات الماضية.

واعتبر السكان حاجة الحي للإنارة أمراً في غاية الأهمية؛ كون المنطقة مظلمة تماماً؛ ما يساعد ذلك على عمليات السرقة لا سمح الله، مطالبين المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة والجهات المختصة بضرورة إيصال الخدمة وإنارة الحي أسوةً بالأحياء والمخططات المجاورة.

مواطنون يحلمون بالضوء.. شاهد كيف بدا حي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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