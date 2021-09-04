جامعة الفيوم: بدء المرحلة الثانية من توفير لقاح كورونا لطلبة القطاع الطبي

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صرح الدكتور محمد سعيد أبو الغار رئيس جامعة الفيوم أنه يجب على الطلاب مستحقي اللقاح التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل علي وزارة الصحة والسكان https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home، مضيفا أنه يجب مراعاة اختيار محافظة الفيوم في خطوات التسجيل في الجزء الخاص بالمحافظة، واختيار جامعة الفيوم في القسم/المركز الذي ترغب بالحصول على اللقاح به.

وأضاف أنه تم تخصيص الدور الأول بمبنى الجراحة التخصصي بالمستشفى الجامعي (داخل الحرم الجامعي) لتلقي اللقاح، على أن يتواجد الطلاب بمقر الحملة ومعهم أصل بطاقة الرقم القومي وكذا رقم طلب اللقاح الوارد للسادة المسجلين من وزارة الصحة.

واوضح أنه يتم أيضا بدء المرحلة الثانية لإعطاء الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة اعتبارا من يوم الأحد الموافق ٢٠٢١/٩/٥.