مفاجأة في قضية "سمكري البني آدمين": يمارس العلاج الطبيعي ببكالوريوس "سياحة وفنادق

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كشفت التحقيقات والتحريات في واقعة إغلاق وتشميع مركز«سمكري البني آدمين»، للعلاج الطبيعي بمدينة نصر، أن المركز غير مرخص ويديره شاب خريج سياحة وفنادق.

وقالت التحريات أن صاحب المركز دائم الظهور في وسائل الاعلام المختلفة للدعاية لنفسه، بقدرته على علاج مرضى آلام العمود الفقرى والرقبة والمفاصل وعلاج التهاب الأوتار والأعصاب والديسك عن طريق «الطقطقة والطرقعة» لأجزاء من الجسد.

وأضاف التحريات أن عدد كبير الجمهور والشخصيات العامة من الفنانين والمشاهيرتم استغلال ضعفهم وحاجتهم للعلاج والحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل تقديم لهم العلاج بـ«الطقطقة والطرقعة».

في والوقت نفسه وجهت نقابة العلاج الطبيعي اتهاما لصاحب مركز «سمكري البني آدمين» بانتحال صفة أخصائي علاج طبيعي، بعد أن تبين من خلال التحريات أن المركز يعمل دون ترخيص، وأن مالكه غير مسجل كعضو داخل النقابة.

مركز "سمكري البني آدمين

كما اتهمت الفنانة ساندي صاحب المركز بالنصب عليها، كما أنها سبق أن حذرت المواطنين عبر حساباتها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي من التعامل مع مركز«سمكري البني آدمين» واتهمتهم بالنصب، وقالت كنت ستتعرض لشلل رباعي أو الوفاة بسببه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، وطالبت الأجهزة الامنية باستكمال التحريات.

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