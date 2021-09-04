نائب: شائعة إهدار مليارات على تبطين الترع أطلقتها «كتائب إخوانية»

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قال النائب عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب إن ماتم تداوله من بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله لايمكن أن يصدر إلا من اعلام قوى الشر والظلام والارهاب والكتائب الالكترونية من جماعة الاخوان الارهابية

و اضاف «خضراوى» في بيان له اليوم السبت إن مشروع تأهيل الترع يعتبر واحداً من أهم المشروعات القومية الكبرى التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى وسوف يوفر المليارات من مياه الرى التي كانت تهدر دون الاستفادة منها مؤكداً أن هذا المشروع تأخر لعقود طويلة موجهاً تحية تقدير واحترام لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الانجازات الكبيرة التي حققتها في هذا المشروع

وأشار إلى اهمية الدور الذي يقوم به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لكشف جميع الشائعات والاكاذيب التي تبثها الالة الاعلامية لجماعة الاخوان الارهابية وسرعة تواصل المركز الاعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، وأنه لا صحة لإهدار مليارات الجنيهات على المشروع القومي لتأهيل الترع دون وجود خطة موحدة لتنفيذ أعماله، مُوضحةً أن المشروع يعد أحد أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لخدمة المنظومة المائية وحل مشاكل المزارعين من خلال توصيل مياه الري لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة، وبما يحقق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، فضلاً عن خفض تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش بشكل دوري من الترع، بالإضافة للمردود البيئي والجمالي، والحفاظ على الصحة العامة، مُشددةً على أنه يتم تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لخطة استراتيجية متكاملة وموحدة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك بالمتابعة والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، وتحت إشراف المعاهد البحثية والقطاعات الفنية التابعة للوزارة، لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل الاشتراطات والمعايير الفنية

و لفت «خضراوى» إلى اهمية ما قام به مركز المعلومات من مناشدة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام،.

يذكر أنه من المستهدف تأهيل نحو 20 ألف كم من الترع على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة على مرحلتين، وقد تم الانتهاء من تأهيل أكثر من 2374 كم من الترع حتى الآن، وجارٍ العمل في ترع بأطوال 6197 كم، وتم توفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 434 كم، ليشمل المشروع ترع بأطوال تصل إلى 9005 كم حتى الآن.