برلماني: غياب عدالة توزيع لقاحات كورونا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان في العالم

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طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالعدالة بين كافة دول العالم في توزيع لقاح فيروس كورونا، لان أن حرمان أي دولة من الحصول على اللقاح يهدد بزيادة أعداد المصابين ووجود متحورات جديدة للفيروس بما يهدد الجميع.

وأكد أبوالعلا في تصريحات صحفية له اليوم، أن حصول كافة المواطنين على مستوى العالم على لقاح كورونا ضمن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأن منع اللقاح عن أي دولة تحت أي سبب غير مقبول.

ودعا عضو مجلس النواب، كافة مؤسسات حقوق الإنسان على مستوى العالم، القيام بدورها في مخاطبة الحكومات التي نجحت في صناعة اللقاح لمنحه للدول غير القادرة، حتى تتمكن جميع الدول في مواجهة الوباء.

وأشار أبوالعلا، إلى أن غياب عدالة توزيع لقاحات كورونا يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان، كما أن يهدد دول العالم في عدم القدرة على مواجهة فيروس كورونا.