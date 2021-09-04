محافظ بني سويف يتابع سير أعمال امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة (صور)

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير أعمال امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2020/2021،والتي انطلقت اليوم 4 سبتمبر الجاري «بمادة اللغة العربية للقسمين» العلمي بشعبيته والأدبي، وتختتم 13 من نفس الشهر، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية لتوفير الأجواء الصحية والآمنة لأداء الإمتحانات،حرصا على سلامة وصحة كافة أطراف المنظومة المشاركين في العملية الامتحانية.

وأكد المحافظ على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات التي انتظمت في المدارس المخصصة كلجان على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وانتظام أعمال الامتحان في أجواء سلسة وهادئة وبدون أية معوقات.

هذا وقد شدد المحافظ، على المتابعة المستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب ،وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات،والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس الحرارة، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والادارات التعليمية، وذلك أسوة بما تم تنفيذه في امتحانات الدور الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت جداول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ،والتي بدأت «اليوم السبت»باللغة العربية ،الأحد:اللغة الأجنبية الثانية،الاثنين:الجبر والهندسة الفراغية، الثلاثاء:الفيزياء والتاريخ،الأربعاء:اللغة الأجنبية الأولى ،الخميس :الديناميكا،ويوم السبت 11 سبتمبر :الكيمياء والجغرافيا، الأحد :الجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل،وتختتم يوم الإثنين 13 سبتمبر بمواد: الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.