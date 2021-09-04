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تكريم المتفوقين علميا ورياضيا بمركز شباب شبرا بطوخ (صور)

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تكريم المتفوقين علميا ورياضيا بمركز شباب شبرا بطوخ (صور) تكريم المتفوقين علميا ورياضيا بمركز شباب شبرا بطوخ (صور)

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كرم عماد الدين لطفى مدير إدارة شباب طوخ بالتنسيق مع أعضاء مركز شباب شبرا هارس الطلاب المتفوقين علميا في الشهادات التعلمية المختلفة وفريق الكاراتيه بالمركز لحصوله على مراكز متقدمة في المسابقة الأخيرة للترقية الأحزمة

حضر الحفل أعضاء مجلس الإدارة المركز ولفيف من الاهالى تحت رعاية الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية

حيث تم تكريم وتقدير المتفوقين علميا ورياضيا لتشجيعهم على الاستمرار في التفوق والنجاح وفى حياتهم العملية، كما ياتى التكريم لتحفيز المستويات الأقل لتحقيق مراكز متقدمة أفضل

وفى كلمتة اكد الدكتور نصيف حفناوي العفيفي عضو مجلس الشيوخ اثناء حضورة الحفل انه جارى تدبير قطعة ارض لإنشاء مركز شباب بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضه في المحافظة لخدمة شباب القرية.

تكريم المتفوقين علميا ورياضيا بمركز شباب شبرا بطوخ
تكريم المتفوقين علميا ورياضيا بمركز شباب شبرا بطوخ

المصرى اليوم

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