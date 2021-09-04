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مصرع شقيقين وإصابة ابن عمهما.. انهار عليهم حفر لتوصيل ماسورة ري بسوهاج

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مصرع شقيقين وإصابة ابن عمهما.. انهار عليهم حفر لتوصيل ماسورة ري بسوهاج مصرع شقيقين وإصابة ابن عمهما.. انهار عليهم حفر لتوصيل ماسورة ري بسوهاج

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لقي اليوم شقيقان مصرعهما وأصيب ابن عمهما، عندما انهارت عليهم الأتربة أثناء حفرهم توصيل ماسورة من الترعة لري أراضيهم الزراعية بدائرة مركز سوهاج.

وكان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من العميد وائل مراد مأمور مركز شرطة سوهاج، بإنهيار حفر مجاور ترعة باجا على 3 أشخاص بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المديرية، وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه أثناء قيام كل من: محمد أبوالنجا «24 سنة- عامل»، وشقيقه أحمد «23 سنة- عامل»، نجل عمهما عبداللاه. م. ع «32 سنة- عامل»، ويقيمون بدائرة المركز، الحفر بالطريق المجاور ترعة باجا بطول 8 أمتار، وبعرض 2 متر، وبعمق 4 أمتار، وذلك لتوصيل ماسورة من الترعة لري أراضيهم الزراعية من الناحية الأخرى من الطريق، انهارت عليهم الأتربة الناتجة عن الحفر، وتمكنت قوات الإنقاذ البري من إستخراج المذكورين أحياء، وتم نقلهم إلى مستشفي سوهاج الجامعي إلا أنه توفي الأول والثاني حال تلقيهم الإسعافات اللازمة، وتبين إصابة الثالث بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسؤال المصاب الناجي وأبوالنجا. ع. أ «62 سنة- عامل» ويقيم بذات الناحية (والد المتوفين) قررا بمضمون ما تقدم، وأضاف الثاني أنه حاصل على تصريح بالحفر من هندسة الري ومديرية الطرق والنقل توصيل ماسورة مياه من الترعة لأرضه الزراعية، وقدم ما يفيد ذلك، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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