أخبار عاجلة

"ابن مبارك": يدعو إلى موقف دولي موحد لإلزام الحوثيين بالانخراط في العملية السياسية -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
اعتقال أسيرين فلسطينين آخرين من الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي -
العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة -
مقتل طبيب فلسطيني بنيران إسرائيلية بالقدس -
هل تنجح حكومة ميقاتي بإخراج لبنان من الأزمة؟ -
مواجهات في مدن وبلدات الضفة الغربية في جمعة "الغضب" الفلسطيني -
إسبانيا تعتقل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوغو كارفاخال -
موسكو تعلن الانتهاء من مشروع السيل الشمالي-2 -
إسرائيل تتوعد.. أين اختفى الأسرى الفلسطينيون الذين فروا من سجن جلبوع؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم ١٧ عقد أملاك دوله للمستحقين

Print
محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم ١٧ عقد أملاك دوله للمستحقين محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم ١٧ عقد أملاك دوله للمستحقين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 17 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة هيصم ندا، مسؤول منظومة التقنين الالكترونية، ومحمود رفعت، مسؤول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسؤول التعاقدات.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 17 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم «4 عقود بمركز ومدينة بلطيم، و4 بمركز ومدينة الرياض، و4 عقود بمركز ومدينة دسوق، وعقدين بمركز ومدينة كفر الشيخ، وعقد ببرج البرلس، وعقد بسيدي سالم، وعقد بقلين، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 729 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذي يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

بينها حقوق الإنسان والمرأة .. مصطفى بكري: السيسي يعلن غدا عن تغييرات في سياسات الدولة (فيديو)

بينها حقوق الإنسان والمرأة .. مصطفى بكري: السيسي يعلن غدا عن تغييرات في سياسات الدولة (فيديو)

السيسي يتفقد الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بالتجمع الخامس

السيسي يتفقد الأعمال الجارية لاستكمال ربط محور شينزو آبي بالتجمع الخامس

السيسي يوجه بإتمام منشآت المدينة الأولمبية وفق المعايير والمواصفات العالمية

السيسي يوجه بإتمام منشآت المدينة الأولمبية وفق المعايير والمواصفات العالمية