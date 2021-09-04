فصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف

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أعلن الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف ان قطاع كهرباء بنى سويف،قرر فصل التيار عن مناطق (العجمى،السيدة حورية،جزء من شارع عبدالسلام عارف) بمدينة بني سويف العاصمة، وذلك غدا الأحد 5 سبتمبر الجاري، اعتباراَ من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يتقدم باعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.