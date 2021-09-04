أخبار عاجلة

"ابن مبارك": يدعو إلى موقف دولي موحد لإلزام الحوثيين بالانخراط في العملية السياسية -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
اعتقال أسيرين فلسطينين آخرين من الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي -
العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة -
مقتل طبيب فلسطيني بنيران إسرائيلية بالقدس -
هل تنجح حكومة ميقاتي بإخراج لبنان من الأزمة؟ -
مواجهات في مدن وبلدات الضفة الغربية في جمعة "الغضب" الفلسطيني -
إسبانيا تعتقل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوغو كارفاخال -
موسكو تعلن الانتهاء من مشروع السيل الشمالي-2 -
إسرائيل تتوعد.. أين اختفى الأسرى الفلسطينيون الذين فروا من سجن جلبوع؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف

Print
فصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف فصل التيار الكهربائي عن بعض الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف ان قطاع كهرباء بنى سويف،قرر فصل التيار عن مناطق (العجمى،السيدة حورية،جزء من شارع عبدالسلام عارف) بمدينة بني سويف العاصمة، وذلك غدا الأحد 5 سبتمبر الجاري، اعتباراَ من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

وأضاف أن قطاع الكهرباء يتقدم باعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء

فتح باب التسجيل في مجموعات التقوية بمدارس شمال سيناء

اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اليوم.. السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش

أطباء معهد القلب يوقعون الكشف الطبي بالمجان في العريش

وفاة «جحا سيناء» عن عمر يناهز 50 عامًا

وفاة «جحا سيناء» عن عمر يناهز 50 عامًا