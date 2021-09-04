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قال طلعت خليل الامين العام لحزب المحافظين ان الاحزاب السياسية تعاني من مشكلة التواصل مع الجماهير بسبب قلة الوعي ؟ مشيرا خلال ندوة بمقر الحزب حملت عنوان “مهد الإبداع.. من مصر أرض الحضارات إلى مبدعى العالم«لتكريم عدد من الكتاب ودور النشر والشعراء ، الي انه لا سياسة دون وعى.

وأكد خليل أن حزب «المحافظين» قام بعمل دراسة على أرض الواقع، حول إنفاقات جهات تنظيم العمل الثقافى في مصر والتى يصل عددها إلى ١٨ جهة .

وقال طلعت :«تصل أخر ميزانية رصدها الحزب للهيئة العامة لقصور الثقافة حوالى مليار و١٤٠ مليون جنيه، يأتى بعدها في الإنفاق البيت الفتى للموسيقى ودار الاوبرا بميزانية تصل إلى ٣١٢ مليون و١٠٩ الف جنيه، ثم البيت الفنى للمسرح بقيمة ٣٠٨ مليون و٦٣٨ ألف جنيه، يليه مكتبة الاسكندرية بميزانية ٢٨٥ مليون و٨٣٤ ألف جنيه،

ثم الهيئة المصرية العامة للكتاب بميزانية ٢٧٧ مليون و٤٩٢ ألف جنيه، ثم قطاع الفنون التشكيلية بقيمة ٢٦٩ مليون و٩٢٨ ألف جنيه، يليه الهيئة العامة لدار الكتب

والوثائقية القومية بقيمة ١٩٢ مليون و٦٦ ألف جنيه، يليه ديوان عام المجلس الأعلى للثقافة بميزانية تصل إلى ١٣٤

مليون و٣٩٨ الف جنيه، ثم صندوق التنمية الثقافية بميزانية ١٠٠ مليون و٢٢٣ ألف جنيه، ثم ديوان عام وزارة الثقافة بميزانية ٨٦ مليون و٥٢٥ ألف جنيه، يليه صندوق مكتبات مصر العامة بقيمة ٧١ مليون و٤٦٦ ألف جنيه، يليه صندوق مشروعات تمويل دار الاوبرا بميزانية ٣٢ مليون جنيه، ثم الامانات الفنية للمجلس الأعلى للثقافة بقيمة ٣٠ مليون و٥٨٨ الف جنيه، ثم المركز القومى للسينما بقيمة ٢٦ مليون و٩٦٢ ألف جنيه، ثم المكتبة مصر العامة الرئيسيّة بقيمة ٢٤ مليون و٢٦٢ ألف جنيه،

ويأتى المركز القومى للمسرح في المرتبة الأخيرة بقيمة ١٠ مليون و٤٣٣ ألف جنيه.

وأشار خليل أن نصيب الفرد من الثقافة يصل إلى ٣٣ جنيه

وهو رقم متدنى للغاية، ولابد من ان تكون هناك رقابة حقيقية لأن هناك الكثير من أوجه الفساد بجانب ضرورة التفكير في كيفية إعلاء القطاع الثقافى في مصر .

وقال الدكتور مصطفى عز العرب، مدير برنامج دعم المبادرات الشبابية التابع لوزارة الشباب والرياضة إن الجميع يختلف حول الفكرة ولكن يلتف حول الوطن،

فيما أكد الدكتور محمود صلاح، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بحزب المحافظين، على ضرورة قيام الشباب بالتوعية الثقافية، مشيرا إلى ضرورة الاتجاه إلى دعم الثقافة من خلال التعاون والتكاتف بين كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح صلاح خلال كلمته بندوة ” مهد الإبداع ” التي يعقدها حزب المحافظين بالصالون السياسي للحزب بمنطقة جاردن سيتي، اليوم، أن حزب المحافظين يعطي لكل فرد الحق في الإبداع والفكر، وذلك ما نسعى إلى تطبيقه في الواقع.

وتابع أن الحزب سيقوم بدعم الثقافة على مستوى الجمهورية، عقد بروتوكولات مع دور النشر لدعم الكتاب الشباب لمساعدتهم على التواجد داخل وخارج مصر، بجانب دعم الأفكار الجيدة والغير تقليدية للشباب .

وتم تكريم عدد من الكتاب والشعراء الشباب، وذلك من خلال لجنة الثقافة والإعلام بحزب «المحافظين»لدعم الثقافة والإبداع.