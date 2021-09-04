★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أطلق أبطال مصر الأولمبيين حملة دعم لبعثة منتخب مصر لـ«ستريت وورك أوت» والمشاركة للمرة الأولى ببطولة العالم بروسيا خلال الفترة من من 3 حتي 6 ديسمبر المقبل.

وقال محمد إبراهيم «كيشو»، الحائز على الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في المصارعة، «كل الدعم لمنتخب مصر لـ«ستريت وورك أوت»، الذي يشارك للمرة الاولى في بطولة العالم بروسيا من 3 حتي 6 ديسمبر.

وقالت فيريال أشرف الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 بالكاراتيه، «بالتوفيق لمنتخب مصر لـ«ستريت وورك أوت» في مشاركته الأولي ببطولة العالم بروسيا.

فيما غردت سمر حمزة، بطلة المصارعة المصرية قائلة: كل الدعم لمنتخب مصر لـ«ستريت وورك أوت»اللى هيشارك للمرة الأولى في بطولة العالم بروسيا من 3 حتي 6 ديسمبر.