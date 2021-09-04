حجاج عبدالعظيم يعتذر عن الاستمرار في بطولة مسرحية «أبو العربي في mission impossible»

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أعتذر الفنان حجاج عبدالعظيم عن الاستمرار في تقديم دوره برواية ومسرحية «أبوالعربي في mission impossible»، وحل بدلا منه الفنان محمد أبوداوود الذي يجسد شخصية رجل الأعمال فريد الفرماوي عم هادي الفرماوي الشخصية التي يجسدها بطل العمل هاني رمزي.

وشهد العرض الجمعة حضور جماهيري كبير، وأضاف النجم هاني رمزي بطل العرض حالة من البهجة والإبتسامة على وجه جمهوره، على مدار 3 ساعات بمشاركة نجوم العرض،في حالة تفاعلية مع كل الحضور داخل المسرح.

المسرحية كوميدية استعراضية إجتماعية بطولة النجم الكبير هاني رمزي، داليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبدالعزيز وآخرون، والعرض من اخراج وإنتاج تامركرم، تأليف محسن رزق.