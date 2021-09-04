أخبار عاجلة

"ابن مبارك": يدعو إلى موقف دولي موحد لإلزام الحوثيين بالانخراط في العملية السياسية -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
اعتقال أسيرين فلسطينين آخرين من الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي -
العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة -
مقتل طبيب فلسطيني بنيران إسرائيلية بالقدس -
هل تنجح حكومة ميقاتي بإخراج لبنان من الأزمة؟ -
مواجهات في مدن وبلدات الضفة الغربية في جمعة "الغضب" الفلسطيني -
إسبانيا تعتقل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوغو كارفاخال -
موسكو تعلن الانتهاء من مشروع السيل الشمالي-2 -
إسرائيل تتوعد.. أين اختفى الأسرى الفلسطينيون الذين فروا من سجن جلبوع؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حجاج عبدالعظيم يعتذر عن الاستمرار في بطولة مسرحية «أبو العربي في mission impossible»

Print
حجاج عبدالعظيم يعتذر عن الاستمرار في بطولة مسرحية «أبو العربي في mission impossible» حجاج عبدالعظيم يعتذر عن الاستمرار في بطولة مسرحية «أبو العربي في mission impossible»

لاقتراحات اماكن الخروج

أعتذر الفنان حجاج عبدالعظيم عن الاستمرار في تقديم دوره برواية ومسرحية «أبوالعربي في mission impossible»، وحل بدلا منه الفنان محمد أبوداوود الذي يجسد شخصية رجل الأعمال فريد الفرماوي عم هادي الفرماوي الشخصية التي يجسدها بطل العمل هاني رمزي.

وشهد العرض الجمعة حضور جماهيري كبير، وأضاف النجم هاني رمزي بطل العرض حالة من البهجة والإبتسامة على وجه جمهوره، على مدار 3 ساعات بمشاركة نجوم العرض،في حالة تفاعلية مع كل الحضور داخل المسرح.

المسرحية كوميدية استعراضية إجتماعية بطولة النجم الكبير هاني رمزي، داليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبدالعزيز وآخرون، والعرض من اخراج وإنتاج تامركرم، تأليف محسن رزق.

هاني رمزي يشكر حجاج عبدالعظيم - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنقّل 4542 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

تنقّل 4542 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء