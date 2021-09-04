بعد مد تسجيل تنسيق المرحلة الثانية.. تعرف علي مؤشرات القبول بالكليات

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قررت وزارة التعليم العالي مد تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للقبول بالجامعات للغدوالاحد بدلا من اليوم السبت.

وتوضح مؤشرات القبول للمرحلة الثانية، أن الحد الأدنى للطب البيطري سيقف ما بين 86% إلى 88%، والتمريض ما بين 82% إلى 85% والعلوم 78%، للعلوم والحد الادني للهندسة 79%، والتخطيط العمراني 78%، والحاسبات ما بين 75% إلى 77%، والفنون الجميلة عمارة ما بين 72% إلى 74%، والفنون التطبيقية ما بين 70% و72%، فيما تشير المؤشرات إلى الحد الأدنى الآداب 63% والتجارة 62%، والحقوق 61%، والخدمة الاجتماعية 60%، والسياحة 59%.

ومن المتوقع إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية خلال 72 ساعة على أن تكون أحد يومي الثلاثاء أو الاربعاء، على أن يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للطلاب الذين رشحوا إلى أماكن بعيدة عن مناطقهم الجغرافية الأولي لطلاب المرحلتين الأولي والثانية وذلك لمدة 5 ايام .

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن تحويلات تقليل الاغتراب ليست إعادة ترشيح وانما للطلاب الذين رشحوا بأماكن بعيدة ومستوفين الحد الأدنى للقطاع، مشيرا إلى أن التحويلات تتم بنسبة 10% من إجمالي المقبولين وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.