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محافظ الشرقية يهنئ اللاعب محمد الزيات لحصوله على الميدالية الفضية ببارالمبياد طوكيو

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محافظ الشرقية يهنئ اللاعب محمد الزيات لحصوله على الميدالية الفضية ببارالمبياد طوكيو محافظ الشرقية يهنئ اللاعب محمد الزيات لحصوله على الميدالية الفضية ببارالمبياد طوكيو

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هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، البطل محمد الزيات ابن مدينة ديرب نجم لحصوله على الميدالية الفضية ببارالمبياد طوكيو ٢٠٢٠ م، ليصبح أول مصري وعربي وأفريقي يفوز بميدالية بارالمبية في منافسات البارا تايكوندو، متمنياً له مواصلة التفوق الرياضي ورفع إسم عالياً في جميع المحافل الرياضية المحلية والإقليمية والدولية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين، وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم ،بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيههاً لصالح المجتمع.

يذكر أن البطل محمد الزيات قد شارك مع المصري للباراتيكوندو في العديد من البطولات القارية، من أبرزها بطولة أفريقيا بالمغرب في فبراير 2020 التي فاز خلالها بالمركز الأول ليحصد بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو ويحصل على الميدالية الفضية

المصرى اليوم

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