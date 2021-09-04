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«ماكو» القرش يتفوق علي 6 أفلام لكبار نجوم السينما في ثالث ليالي عرضه (التفاصيل)

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«ماكو» القرش يتفوق علي 6 أفلام لكبار نجوم السينما في ثالث ليالي عرضه (التفاصيل) «ماكو» القرش يتفوق علي 6 أفلام لكبار نجوم السينما في ثالث ليالي عرضه (التفاصيل)

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يواصل فيلم «ماكو» تصدر إيرادات شباك التذاكر لليوم الثالث على التوالي، حيث حقق أمس «الجمعة» مليون و501 ألف جنيهاً .

وكان فيلم «ماكو» قد حافظ على المركز الاول منذ بداية عرضه يوم الاربعاء الماضي، حيث تخطى حاجز النصف مليون، محققا إيرادات قدرها 547 ألف جنيه، بينما حقق يوم الخميس الماضي ايرادات قدرها مليون و55 الف جنيها، ليصبح اجمالي الايرادات التي حققها في ثلاثة ايام ثلاثة مليون و100 ألف جنيه.
الفيلم انتاج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي واشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى .

المصرى اليوم

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