رغم تعرضه لموقف محرج..بهاء سلطان يتصدر تريند «جوجل»

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تصدر أسم المطرب بهاء سلطان، تريند «جوجل»، اليوم السبت،بعدما أحيا واحدة من أقوى حفلاته على المسرح الروماني بعد فترة من الغياب الخميس الماضي.

وأشعل سلطان الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية التي تألق بها طوال مشواره الفني، منها «يا ترى»، «الواد قلبه بيوجعه»، «أنا مصمم»، «احلف»، «٣ دقايق»، «قوم أقف»، و«انت واخدها معايا تحدي» وغيرها من الأغاني على مدى ساعة ونصف الساعة.

ورغم تألقه بأغنياته، إلّا أنّ الحفل شهد موقفاً مُحرِجاً للغاية، بعدما أخطأت المذيعة في نطق اسمه عند تقديمه للجمهور واستبدلت اسمه بإيهاب سلطان، ليهاجمها الجمهور ويُصحّح لها اسمه، الأمر الذي انتهى باعتذارها لهم.

وبعد هذا الموقف، تصدر اسم بهاء سلطان محرك البحث «جوجل»، وذلك بعدما حقق الحفل نجاحاً كبيراً.

ونشر سلطان، مجموعة صور من الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، ووجّه كلمة لجمهوره قائلاً: «الحمد لله… حفل أمس كان مُميّزاً للغاية بالنسبة لي لأنني كنت قريباً منكم جداً».

وأضاف: «شكراً لكل الجمهور الذي يعطينا طاقةً وأملاً… أنتم السبب الرئيسي في كل شيء… لو تخطّيت كل شيء فكان هذا بدعمكم بعد ربنا».

واختتم: «إن شاء الله دائماً نكون معاً في الفرح، ونقيم حفلات تليق بكم جمهوري وعائلتي الكبيرة المُخلصة».