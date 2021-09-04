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قبل تكريمه بـ«القومي للمسرح» ..أحمد فلوكس يوجه رسالة لوالده : «فخور بأنك أبي»

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قبل تكريمه بـ«القومي للمسرح» ..أحمد فلوكس يوجه رسالة لوالده : «فخور بأنك أبي» قبل تكريمه بـ«القومي للمسرح» ..أحمد فلوكس يوجه رسالة لوالده : «فخور بأنك أبي»

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حرص الفنان أحمد فلوكس، على توجيه رسالة لوالده فاروق فلوكس احتفالًا بتكريمه في المسرح القومي باعتباره أحد رواد المسرح المصري.

ونشر صورة قديمة وهو طفل، تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، وعلق عليها، قائلا: أبي العزيز، كم أنا فخور بأنك أبي، هذا الشهر من أسعد شهور حياتي لأنه سيتم تكريمك من المسرح القومي المصري، كواحد من رواد المسرح المصري.

وتابع :«شعوري بالسعادة لتكريم الدولة لك بعد أكثر من 60 عامًا من العطاء والفخر، تعلمت من حضرتك كتير وربنا يسعدك ويخليك لينا دايما يا استاذ، ومستني نسخة الكتاب عن حياتك بفارغ الصبر».

وأضاف: «ألف مبروك واشكر معالي وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، ورئيس المسرح القومي وكل القائمين على تقديركم لعطاء والدي ومشوار حياته، شكرًا»

المصرى اليوم

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