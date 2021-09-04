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أمانة الشرقية تضبط 144 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تضبط 144 مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تضبط 144 مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفّذت أكثر من 2700 جولة رقابية خلال اليومين الماضيين

أمانة الشرقية تضبط 144 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، خلال اليومين الماضيين، 2747 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها ضبط 144 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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