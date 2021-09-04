«وكيل محامين حلوان»: تجديد 3 غرف بالنقابة الفرعية والباقي العام المقبل

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قال شادي عبدالرحمن، وكيل نقابة محامين حلوان الفرعية، إن هناك اتفاق مع رجائي عطية، النقيب العام، رئيس اتحاد المحامين العرب، على تجديد جميع الاستراحات التابعة للنقابة الفرعية على مراحل، مؤكدا أنه تم تجديد ثلاث غرف على أعلى مستوى، وفي العام المقبل سيتم تجديد باقي الغرف.

وعبر «عبدالرحمن»، عن شكره وتقديره لنقيب المحامين، لرجائي عطية، نقيب المحامين، لما يبذله من جهد في تقديم الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية بحلوان، وموافقاته التي منحها مجلس نقابة حلوان لتجديد غرف أعضاء الجمعية العمومية من المحامين بالشكل اللائق.

وتقدم بالشكر لحسين الجمال، أمين عام النقابة، وعبدالمجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة، لما قدموه من تسهيلات، مشير إلى أن مجلس نقابة حلوان يتطلع إلى الأفضل، وما تم من تطوير كان حلم المجلس المنتخب وحدث بعد تقديم النقابة العامة الدعم اللازمة لذلك.