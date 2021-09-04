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الجيزة تسلم ١٦ كرسي كهربائي متحرك للإطفال ذوي الإحتياجات بمركز الواحات

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الجيزة تسلم ١٦ كرسي كهربائي متحرك للإطفال ذوي الإحتياجات بمركز الواحات الجيزة تسلم ١٦ كرسي كهربائي متحرك للإطفال ذوي الإحتياجات بمركز الواحات

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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على تحقيق التنسيق بين أجهزة المحافظة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، لخدمة الأسر الأكثر إحتياجآ.

مشيرآ أن دور جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني يعد دعامة حقيقية ودعمآ للجهاز الحكومي لأداء مهمته في خدمة المواطنين، خاصة في معاونة الفئات الأكثر إحتياجآ منهم .

مؤكدآ على الأجهزة التنفيذية بتحقيق تعاونآ مثمرآ مع تلك الجهات، لتحقيق التنمية المستدامة لمواطني القري الأكثر إحتياجآ .

ومن جانبها أشارت هند عبدالحليم نائب المحافظ أن محافظة الجيزة أن مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي قام بتنفيذ عددآ من الأنشطة الخدمية بالتعاون مع مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية ( ليلة القدر )، لدعم أبناء الواحات البحرية بعدد من المشروعات للتسهيل عليهم .

وأن التعاون مع المؤسسة قد أسفر عن تسليم عدد ١٦ كرسي كهربائي متحرك للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة من أبناء الأسر الأكثر إحتياجآ بالمركز، بالإضافة إلى تقديم المؤسسة عددآ من المشروعات الخدمية الأخري لفتح أفاق عمل للأسر مثل مشروعات الخياطة إلى جانب دعم القري بالقوافل الطبية المجانية وتلبية الإحتياجات الضرورية لهم .

المصرى اليوم

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