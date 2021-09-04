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سقوط مسجل خطربحوزته «حشيش» في بني سويف

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سقوط مسجل خطربحوزته «حشيش» في بني سويف سقوط مسجل خطربحوزته «حشيش» في بني سويف

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تمكن قطاع الأمن العام، السبت، من ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش ببني سويف.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف قيام عاطل له معلومات جنائية، ببنى سويف، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الإستروكس ومبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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