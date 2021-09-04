غدا .. انطلاق قوافل السعادة بالقري الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بأسوان

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تحت شعار «قوافل السعادة» تنطلق غدا الاحد، فعاليات مشروع تنشيط القرى الأكثر إحتياجاً بقرية وادى عبادى 2 التابعة لمركز إدفو بأسوان والتي تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «التطوير الشامل لقرى الريف المصرى.. حياة كريمة» وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وتقام الفعاليات بإشراف من الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمتابعة من فتحى عبدالحافظ وكيل الوزارة بأسوان والذى أشار إلى أنه يشارك في «قوافل السعادة» العديد من الجهات كمديرية الصحة ممثلة في القوافل الطبية، وكذا الصندوق القومى لمكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، وأيضاً المجلس القومى للأمومة والطفولة، بجانب قصر ثقافة أسوان، بالإضافة إلى فرق شعبة الفن التعبيرى بمركز شباب الحدود، وشعبة الكشافة بمركز شباب الحصايا، فضلاً عن شعبة الأشبال بمركز شباب الكلح.

وأوضح أن «قوافل السعادة» يهدف تنظيمها إلى خلق أجواء ترفيهية داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية من خلال تقديم عروض فنية وألعاب ترويحية وورش فنية للطلائع والشباب والفتيات بكل قرية سيتم تنفيذ القافلة بها بشكل تتابعى بما يساهم في تحقيق أكبر إستفادة ممكنة من هذه القوافل الترفيهية .