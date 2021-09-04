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جامعة الأقصر : لن يحصل أي طالب على الكارنيه إلا بعد تلقي لقاح كورونا

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جامعة الأقصر : لن يحصل أي طالب على الكارنيه إلا بعد تلقي لقاح كورونا جامعة الأقصر : لن يحصل أي طالب على الكارنيه إلا بعد تلقي لقاح كورونا

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أعلنت جامعة الأقصر عن بدء التطعيم الإجباري بلقاح كورونا، للطلاب الجدد عند الكشف الطبي أو عند استخراج الكارنيه، وذلك بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة وتلقي رسالة بها رقم الكود الخاص بالتطعيم ولن يتم الحصول على كارنيه الطالب إلا بعد التأكد من أخذ جرعتي التطعيم.

أما بالنسبة للطلاب القدامى، فيجب التسجيل على موقع وزاره الصحة لأخذ التطعيم إجباريا، لأنه لن يسمح بدخول الجامعة أو كلياتها بدون التأكد من أخذ جرعتي اللقاح، كما أنه لن يسمح للطلاب الجدد أو القدامى للتقدم أو التسكين بالمدينة الجامعية، إلا بعد التأكد من أخذ جرعتي اللقاح وتقديم ما يفيد بأنه تلقى التطعيم.

وشددت إدارة الجامعة على أنه في حالة رفض أو عدم أخذ التطعيم من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين أو العاملين أو الطلاب، لن يسمح بالدخول إلى الجامعة أو الكلية إلا بعد عمل تحليل PCR للكورونا كل ثلاثة ايام وذلك حرصا من الجامعة على سلامة الجميع.

من جانبه أشاد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر،، بدور الدولة المصرية، وحرصها الشديد على توفير لقاح لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري، مؤكدا أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، دعمًا لجهود الدولة في ظل الخطة القومية للدولة لحماية كافة مواطنيها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية.
وأكد رئيس الجامعة على توافر اللقاح للطلاب، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم، حيث وفرت الجامعة مقرا بوحدة المراقبة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة، موجها الشكر للطاقم الطبي، لما قدموه من جهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين فيه كافة الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن المرحلة الأولى من التطعيم بلقاح كورونا، انطلقت الأربعاء الماضي، للموظفين والعاملين والطلاب بالجامعة، وتستمر حتى نهاية الشهر، من التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

المصرى اليوم

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