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تعرف على موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب الجابون في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

يحل المنتخب المصري، ضيفًا على منتخب الجابون ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات قارة إفريقيا، المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وخسر المنتخب الجابوني بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعه مع المنتخب الليبي في نفس توقيت مباراة مصر وأنجولا ليعتلي ترتيب المجموعة السادسة بفارق هدف عن منتخب مصر الذي يمتلك 3 نقاط نفس رصيد المنتخب الليبي.

بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد منتخب الجابون في تصفيات كأس العالم 2022

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السادسة من التصفيات برفقة، أنجولا والجابون، بالإضافة إلى منتخب ليبيا.

الفراعنة نجحوا في الفوز بالمباراة الأولى على حساب المنتخب الأنجولي بهدف دون رد، بينما سقط المنتخب الجابوني بهدفين مقابل هدف أمام ليبيا في الوقت القاتل من المباراة.

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متى مباراة منتخب مصر ضد الجابون؟

موعد مباراة مصر والجابون، هو الأحد 5 سبتمبر 2021، على ملعب فرانسفيلي، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجابون؟

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الجابون- مصر الأحد 5 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORTS فرانسفيلي

وعلي الرغم أن موعد مباراة مصر والجابون ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم من الأمور المتداولة في الشارع الرياضي المصري ولكن المردود الذي قدمة منتخب مصر خلال مواجهة إنجولا بالجولة الافتتاحية لم يكن مقنع على الأطلاق وذلك ما يزيد من أهمية مباراة مصر والجابون الذي ستكون بمثابة اختبار حقيقي للمنتخب المصري والمدرب حسام البدري الذي قد أعطي عدة مبررات عن ضعف مردود منتخبة خلال مواجهة إنجولا ولكنها لم تكن مبررات مقبولة.

مباراة مصر والجابون من المتوقع أن تشهد على وجود عدة تعديلات من جانب حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري بالأخص أن البدري لم يستقر بشكل كبير حتي الأن على التشكيلة الأمثل للمنتخب المصري على الرغم من مرور موسمين على تولي مدرب الأهلي السابق المسؤولية الفنية لمنتخب بلادة ولكن خوض منتخب مصر قد خاض خلال الموسمين ثمانية مباريات فقط مما قد يعطي العذر للبدري عن عدم وصولة لتشكيلة الأمثل للمنتخب المصري حتي الأن.

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موعد مباراة مصر والجابون

تقام مباراة مصر والجابون يوم الأحد المقبل الموافق الخامس من الشهر الجاري جدير بالذكر أن المنتخب المصري لم يحسم بصورة نهائية مشاركة محمد صلاح ومحمد النني بالأخص أن الأخير قد أصيب خلال أحد تدريبات فريقة.

مباراة مصر والجابون تقام بتوقيت مصر وليبا والسودان في تمام التاسعة مساء الأحد المقبل.

بتوقيت السعودية وقطر والكويت والأردن ولبنان واليمن العاشرة مساءً.

بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة مباراة مصر والجابون

تقام عدة قنوات بنقل مباراة مصر والجابون ضمن الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 حيث قد أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن نقلها جميع مباريات المنتخب المصري في مشوار التأهل للمونديال ذلك بالإضافة إلى نقل قناة «فيفا تي في» اللقاء على قناتها عبر اليوتيوب.

القنوات الناقلة لـ مباراة مصر والجابون، من ضمنها قناة أون تايم سبورتس المصرية، حيث انضمت مؤخرا قناة أون تايم سبورتس المصرية إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر الجابون، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة في قطر.

بعدما نجحت شركة المتحدة في الحصول على حقوق بث مباريات المنتخب خلال التصفيات، بالاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا«.

موعد مباراة مصر والجابون تصفيات كأس العالم 2022

يقام اللقاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022

قنوات أون سبورت في مصر وشبكة قناة بين سبورتس القطرية تمتلك حصريا إذاعة مباراة منتخب مصر ومنتخب الجابون لخارج مصر وقنوات بين سبورتس تنقل مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

«كاف» حدد 5- 9- 2021، موعدا لمباراة مصر والجابون في الجولة الثانية. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، على أرض ملعب فرانسفيل في ليبرفيل عاصمة الجابون.

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منتخب مصر في طريقه إلى الجابون على طائرة مصر للطيران

ويلتقي المنتخب الوطني تحت قيادة، حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، مع نظيره الجابوني، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، إذ يلعب المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي تضم أيضا انجولا وليبيا، وستذاع المباراة على 3 قنوات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر الجابون

وستذاع مباراة منتخب مصر والجابون على قناة أون تايم سبورتس المصرية، فضلا عن قناة FIFATV Youtube التي تبث عبر موقع «يوتيوب»، التابعة للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا«.

تردد قناة أون تايم سبورتس الجديد

وينشر «المصري اليوم«التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت التي انضمت لـ القنوات الناقلة لمباراة مصر الجابون، والذي عدل مؤخرا، وهو:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:12303

معدل التمريز: 27500

الاستقطاب: 3/4

معامل تصحيح الخطأ: أفقي.

اما التردد الجديد لقناة أون تايم سبورتس 1 هو 11861، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كان المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد قال إن الشركة حصلت على حقوق البث لـ8 مباريات لمنتخب مصر لكرة القدم في تصفيات كأس العالم، وهي عبارة عن 6 مباريات في المرحلة الأولى من التصفيات، واثنتين في «الثانية» حال التأهل.