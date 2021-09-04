أخبار عاجلة

"ابن مبارك": يدعو إلى موقف دولي موحد لإلزام الحوثيين بالانخراط في العملية السياسية -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
اعتقال أسيرين فلسطينين آخرين من الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي -
العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة -
مقتل طبيب فلسطيني بنيران إسرائيلية بالقدس -
هل تنجح حكومة ميقاتي بإخراج لبنان من الأزمة؟ -
مواجهات في مدن وبلدات الضفة الغربية في جمعة "الغضب" الفلسطيني -
إسبانيا تعتقل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوغو كارفاخال -
موسكو تعلن الانتهاء من مشروع السيل الشمالي-2 -
إسرائيل تتوعد.. أين اختفى الأسرى الفلسطينيون الذين فروا من سجن جلبوع؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملة لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

Print
حملة لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية حملة لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط 8 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 8 متهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2346 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنقّل 4542 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

تنقّل 4542 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء