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تأجيل دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه لـ2 أكتوبر

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تأجيل دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه لـ2 أكتوبر تأجيل دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه لـ2 أكتوبر

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أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالب فيها بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه، بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل برأت الفنانة رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد، وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

كانت نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا ضد «يوسف» بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع «الفارس»، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة.

المصرى اليوم

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