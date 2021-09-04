إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ببلطيم

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أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل بلطيم أمام مصنع الأدوية، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي، لإجراء الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة بكفر الشيخ إشارة بانقلاب سيارة ملاكي بالقرب من مدخل بلطيم أمام مصنع الأدوية، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم النموذجي لإجراء العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة إيمان على عاشور، 29 سنة، حامل، بكدمات متفرقة بالجسم والظهر، وأحمد سعد عاشور27 سنة، بجروح متفرقة بالجسم، ومحمود سعد عاشور، 27 سنة، بجروح سطحية بالجسم، وخلود سعد عاشور، 22 سنة، بكدمات، وتهاني متولي محمد، 55 سنة، باضطراب بدرجة الوعي ما بعد الارتجاج.