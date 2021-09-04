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انطلاق فعاليات مشروع مودة بجامعة أسوان للحفاظ علي الأسرة المصرية

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انطلاق فعاليات مشروع مودة بجامعة أسوان للحفاظ علي الأسرة المصرية انطلاق فعاليات مشروع مودة بجامعة أسوان للحفاظ علي الأسرة المصرية

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شهد الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، انطلاق فعاليات مبادرة مشروع مودة للحفاظ على الأسرة المصرية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الوزيرة الدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة راندا فارس مديرة المشروع بالوزارة.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان خلال كلمته أن مبادرة مشروع مودة مبادرة قومية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب عام 2018 والتي تستهدف الحد من نسبة الطلاق في من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وحديثي الزواج.

وأضاف الدكتور مجدي محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق، ان مشروع مودة مبادرة قومية تعمل على تحقيق التماسك في الاسرة اذا ساد الوفاق بين الزوجين بما يحقق الراحة النفسية لافرادها ويحميهم من مؤثرات الانحراف والعمل على دعم الاسرة وتماسكها وقوة صلابتها وذلك من خلال التوعية من علماء النفس والمتخصصين وتفعيل دور مؤسسات الرعاية الاسرية في رفع وعي أفراد المجتمع بأهمية الأسرة المصرية وخطورة المشكلات وذلك من خلال الدورات التدريبية للشريكين .

المصرى اليوم

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