محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات علي طريق بلبيس القاهرة الصحراوي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، حملة مكبرة بالتنسيق بين المحافظة ووحدة التدخل السريع ، ورئاسة مركز ومدينة بلبيس ، لرفع الإشغالات وناتج الهدم والأتربة والسفوحة والرمال علي جانبي طريق بلبيس العاشر القاهرة الصحراوي ،وإزالة التندات المُقامة بالمخالفة أمام المحال التجارية ،ومراجعة التراخيص الممنوحة للمحال واتخاذ اللازم حيال المخالف منها ، قائلاً لن أسمح بإقامة أي نشاط تجاري مخالف لإشتراطات الترخيص والحماية المدنية ،حفاظاً على الأرواح والممتلكات وتطبيقاً للقانون.

كما وجه المحافظ رجال المرور برفع السيارات المتهالكة والتي لا تحمل لوحات معدنية، واتخاذ اللازم حيال أصحابها ، مؤكداً على رؤساء المراكز والمدن والإحياء بالإستمرار في تنفيذ حملات إزالة الاشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبو المواطنين ،وإعادة الإنضباط لشوارع المدن.

إنتقل محافظ الشرقية لتفقد أعمال التطوير والتوسعة الجارية بميدان الطيارة وصولاً لمنطقة أبو سمران، وذلك لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة ،ولتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة، باعتبارها تمثل أحد المداخل الرئيسية والهامة لمحافظه الشرقية.

كلف المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق، بالبدء فورا في رفع كفاءة طريق بلبيس العاشر، وسرعة الإنتهاء من أعمال تجميل المدخل من الكارته وصولاً لمدينة بلبيس.

رافق المحافظ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمهندس أحمد فوزي مدير مديرية الطرق، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، وممثلاً عن هيئة الطرق والكباري وعدد من نواب البرلمان.