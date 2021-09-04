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تواصل الحكومة الإثيوبية سياستها بمحاولة خلط الأوراق من خلال تصعيد قضية سد النهضة داخليا وخارجيا بهدف توجيه أنظار الشعب الإثيوبي بعيدا عن الأزمة الداخلية التي تعاني منها إثيوبيا حاليا منذ حوالي ١٠ أشهر والحرب المشتعلة في غالبية أقاليم إثيوبيا خاصة أقاليم تيجراي وأمهرة وعفار أوروميا وبني شنقول .

وهي الحرب التي اندلعت في نوفمبر بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لجبهة تحرير شعب تجراي وتسببت في مقتل آلاف من أبناء الشعب الإثيوبي وأُجبرت ملايين الإثيوبيين على الفرار بعيدا عن ديارهم.

وفوجئ العالم أمس بإعلان إثيوبيا عن نجاح القوات الوطنية الإثيوبية بصد هجوم مسلح قامت به الجبهة الشعبية لتحرير تجراي انطلاقا من الحدود السودانية لتعطيل عملية بناء سد النهضة الإثيوبي.

وقال منسق قطاع العمليات لفرقة العمل المشتركة في منطقة متكل بإقليم بني شنقول، العقيد سيف إنجي، إنه تم القضاء على 50 من أعضاء المجموعة بينما أصيب الـ 70 الباقون بجروح خطيرة.

وأضاف أنه تمت مصادرة ألغام مضادة للمركبات وأنواع مختلفة من المتفجرات في أيدي الجماعة التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تجراي .

وأكد المسؤول الإثيوبي عن متابعة ومراقبة الجيش الإثيوبي عن كثب عبر المناطق الحدودية لحماية سد النهضة وحماية المنطقة من أي تهديد داخلي وخارجي ضد سيادة البلاد.

السودان: على النظام الإثيوبي حل مشاكله الداخلية بعيدا عن السودان

السودان رد على تصريحات الجيش الإثيوبي والتي اتهم فيها السودان بدعم مقاتلي جبهة تحرير تجراي من خلال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد دكتور الطاهر أبوهاجة بقوله: إنه على النظام الإثيوبي حل مشاكله الداخلية بعيداً عن السودان.

وأضاف العميد دكتور الطاهر أبوهاجة: لقد تابعنا تصريحات منسوبة للجيش الإثيوبي تتحدث عن دعم القوات المسلحة السودانية لمجموعات مسلحة حاولت تخريب (سد النهضة)، نحن نؤكد أن هذا الإتهام لا أساس له من الصحة، مضيفاً أن السودان وجيشه لا يتدخل في القضايا الداخلية للجارة إثيوبيا أو غيرها .

وتابع: «ندعو القيادة الإثيوبية العمل على حل صراعاتهم بعيداً عن إقحام السودان فيها، ويعبر هذا التصريح عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام الإثيوبي بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه».

اتحاد التيجراي: إدعاءات استهداف سد النهضة ما هي إلا فرفرة ذبيح يقوم بها حزب الإزدهار الفاشل

ما يعرف باتحاد التيجراي أصدر من جانبه بيانا أكد فيه أن ما نشر من ادعاءات عن أن مجموعات تابعة قوات تيجراي كانت تستهدف سد النهضة انطلاقا من السودان ماهي الإ فرفرة ذبيح يقوم بها حزب الازدهار الإثيوبي الفاشل، والذي يقوده «متهور وطائش يحلم بحكم إمبراطوري جديد في القرن ال21 ا وملكي ليعيدة الشعوب الإثيوبية لفترة العبودية والاسترقاق».

وذكر الاتحاد في بيانه: في بيان إقليم أمهرا الذي سبق بيان الجيش الإثيوبي وتصريحات مسؤولي أمهرا الذين باتوا يحركون الحكومة ومسؤوليها، وهذا مايوضح أن الأمر بيد من في الوقت الحالي، يحاولون توريط السودان من خلال نشر أن المجموعة جاءت من السودان أو عبر أراضي السودان لتدمير سد النهضة، وللعلم أن السودان إذا تضرر السد سيضر بصورة كبيرة، بل هو المتضرر الأول والأخير.

وأكد الاتحاد في بيانه أن صقور الأمهرا يحاولون ربط اسم السودان في كل التحركات وهذا واضح لشئ في نفس يعقوب وخاصة أنهم مازالوا يعتقدون وبل يؤمنون أن السودان اخذ أراضيهم «الفشقة» والبكاء عليها بمرارة، وكأنها حديقة خلفية خصصت لهم.

وقال الاتحاد: «ما تناسوه هو أن التيجراي هم من بدأوا بناء مشروع سد النهضة، وهم من بنوا إثيوبيا الحديثة وطوروا عاصمتها الزهرة الجديدة، وهم من قاموا بتقديم العديد من الإنجازات خلال فترة ال27 عاما والتي وصفها أبي أحمد واعوانها بأنها كانت فترة مظلمة ،وللاسف اهو اكبر جاحد وهو الشخص الذي تربى وتعلم على كنف الثورات والحكومة الإثيوبية، وهم من طورا الجيش والأمن والخدمة المدنية، والتي دمرها هو وعصابته في فترة ثلاثة أعوام وفقدت بريقها، وباتت من أسوأ الدول التي لا يتمنى أحد أن يزورها في وقتنا الحالي، توقف عن زيارتها العرب والعجم ،وهرب المستثمرين والخبراء وكل هذا بسبب أطماع ابي أحمد وعصبته من المطبلين»، بحسب قولهم.

واكد اتحاد التيجراي أنه عندما دخل التيغراي إلى إقليم أمهرا لم يدمروا المؤسسات كما ادعت حكومة الازدهار، ولم يغتصبوا النساء ولم يعرضوا المؤسسات للتدمير والحرق ولكن عصابات فانوا الأمهرية التي أعفت عن الشفتة واللصوص وقطاع الطرق وأطلقت سراحهم من السجون ليعينوها في الحرب والتي تمتهن السرقة والنهب والأغتصاب، والتي تعتبر أهم صفات الشفتة وقطاع الطرق، وعرفوا بها منذ أقدم العصور وخير دليل على ذلك التهم التي يوصف بها لصوص الأمهرا على حدود إثيوبيا والسودان ،مافعلوه في تيجراي من عمليات نهب وسرقة واغتصاب وتدمير ونكل بالتعاون مع الجيش الإريتري ،وكانت عصابات الشفتة الأمهرية هي من تقوم بنهب وسرقة وقتل المزارعين في المناطق الحدودية وكانت تنهب البنوك والمؤسسات قبل أن تخرج من المدن حتى تلصق التهم بمقاتلي تيجراي .

وأكد الاتحاد أن محاولة ربط اسم السودان خلال هذا الأسبوع في تقريرين متتاليين، واتهام السودان بدعم جبهة تحرير تجراي، محاولة لتوريط السودان وتصويره بأنه دولة إجرامية، ويسعي لتفكيك إثيوبيا وهي محاولة من قومية واحدة تحاول ان تنتقم من السودان بعد أن فشلت في إرجاع أراضي الفشقة التي تصر بأنها لها تحاول أن تشوه سمعة السودان وهي من التحركات التي تقوم صقور الأمهرا بتحريكها وإقناع المجتمع الإثيوبي بها ونشر اسم السودان وكأنه هو العدو الأول والأخير .

وقال اتحاد التيجراي: أنه في السابق كانت البيانات تصدر من القوات المسلحة الإثيوبية ولكن الآن بدأت حكومة أمهرا مسؤوليها هم من ينشرون البيان ويطلبون من الحكومة الفيدرالية ومؤسساتها أن تؤكد على البيان وتعيد نشره، وهنا مربط الفرس تدار البلاد من قلب إقليم أمهرا وليس من العاصمة الفيدرالية، وحتى الازدهار المنقسم بات يتخبط تارة خوفا من صقور الأمهرا وتارة أخرى حتى لا يفقد تأييدهم له وخاصة أن أبناء أورومو ناقمين عن الازدهار لما قام بها من تجاهل لقيادات الأقاليم وسجن شرفاء اورومو من السياسيين.

واختتم الاتحاد بيانه بجملة: الازدهار ذاهب لا محالة .

الأمم المتحدة كارثة إنسانية تلوح في الأفق في شمال إثيوبيا

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه الأمم المتحدة أن الحصار المفروض على المساعدات إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا يدفع ملايين السكان إلى شفا المجاعة محذرة من ما وصفته بكارثة تلوح في الأفق.

ودعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية جميع الأطراف في الحرب في إقليم تيجراي بالسماح بدخول المساعدات للإقليم، مؤكدا أن حوالي 5.2 مليون من سكان الإقليم يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة وأن من بينهم 400 ألف مواطن إثيوبي يواجهون شبح المجاعة.

ودعت الأمم المتحدة الحكومة الإثيوبية للسماح بحرية تحرك العاملين ونقل إمدادات المساعدات داخل إثيوبيا عن طريق رفع العوائق البيروقراطية وتذليل أية عقبات أخرى تواجه مرور المساعدات لإقليم تيجراي .