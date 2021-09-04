أخبار عاجلة

"ابن مبارك": يدعو إلى موقف دولي موحد لإلزام الحوثيين بالانخراط في العملية السياسية -
"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة -
اعتقال أسيرين فلسطينين آخرين من الفارين من سجن جلبوع الإسرائيلي -
العاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة الجديدة -
مقتل طبيب فلسطيني بنيران إسرائيلية بالقدس -
هل تنجح حكومة ميقاتي بإخراج لبنان من الأزمة؟ -
مواجهات في مدن وبلدات الضفة الغربية في جمعة "الغضب" الفلسطيني -
إسبانيا تعتقل الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية هوغو كارفاخال -
موسكو تعلن الانتهاء من مشروع السيل الشمالي-2 -
إسرائيل تتوعد.. أين اختفى الأسرى الفلسطينيون الذين فروا من سجن جلبوع؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

طهران عن العقوبات الأمريكية بحق 4 إيرانيين : وهمي

Print
طهران عن العقوبات الأمريكية بحق 4 إيرانيين : وهمي طهران عن العقوبات الأمريكية بحق 4 إيرانيين : وهمي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت طهران، يوم السبت، على قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين، على «أساس وهمي»، بحسب وكالة «فارس».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: «ليس أمام واشنطن طريق غير معالجة إدمانها على العقوبات، واحترام طهران في الفعل والقول».

وأضاف: «السلطات الأمريكية الحالية، مع الأسف، تسلك نفس طريق الإدارة السابقة المؤدي إلى الفشل».

لافتا إلى أن «مؤيدي العقوبات في الولايات المتحدة رأوا أن مجموعة أدوات العقوبات فارغة بسبب المقاومة القصوى من قبل إيران، وأنهم هذه المرة باللجوء إلى سيناريوهات هوليوود، يحاولون الحفاظ على الحياة التي سلبت من أجواء العقوبات».

وكانت السلطات الأمريكية قد أكدت يوم الجمعة، فرض عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية، لوقوفهم وراء «مؤامرة فاشلة لخطف صحفية وناشطة حقوقية أمريكية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تنقّل 4542 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

تنقّل 4542 مسافرًا فلسطينيًا عبر بوابات معبر رفح البري خلال أسبوع

ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

ضبط شخص متهم بالتعدي على محامي بالشرقية

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

الطقس اليوم وغدًا.. «الأرصاد»: تحسن نسبي في درجات الحرارة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء

انخفاض طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء