طهران عن العقوبات الأمريكية بحق 4 إيرانيين : وهمي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ردت طهران، يوم السبت، على قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين، على «أساس وهمي»، بحسب وكالة «فارس».

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: «ليس أمام واشنطن طريق غير معالجة إدمانها على العقوبات، واحترام طهران في الفعل والقول».

وأضاف: «السلطات الأمريكية الحالية، مع الأسف، تسلك نفس طريق الإدارة السابقة المؤدي إلى الفشل».

لافتا إلى أن «مؤيدي العقوبات في الولايات المتحدة رأوا أن مجموعة أدوات العقوبات فارغة بسبب المقاومة القصوى من قبل إيران، وأنهم هذه المرة باللجوء إلى سيناريوهات هوليوود، يحاولون الحفاظ على الحياة التي سلبت من أجواء العقوبات».

وكانت السلطات الأمريكية قد أكدت يوم الجمعة، فرض عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بالاستخبارات الإيرانية، لوقوفهم وراء «مؤامرة فاشلة لخطف صحفية وناشطة حقوقية أمريكية».