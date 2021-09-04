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ضبط 5206 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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ضبط 5206 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط 5206 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، حملاتها بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتسيير الحركة وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 5206 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 2161 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و158 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 مخالفات دراجات نارية، و24 مخالفة موقف عشوائي، و19 مخالفة لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط جميع المخالفات.

المصرى اليوم

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