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حريق القمامة يلتهم كابينتين كهرباء بشبرا الخيمة

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حريق القمامة يلتهم كابينتين كهرباء بشبرا الخيمة حريق القمامة يلتهم كابينتين كهرباء بشبرا الخيمة

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شب حريق في تراكمات للقمامة بشارع ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة مما أدى إلى احتراق عدد إثنان كابينة كهرباء دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على الأرواح.

وتلقى اللواء محسن شعبان مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد نشوب حريق في تراكمات للقمامة بشارع ترعة الإسماعيلية بجوار شركة النشا والجلوكوز بشبرا الخيمة مما أدى إلى احتراق إثنان كابينة كهرباء بمحيط المنطقة التابعة بمسطرد بشبرا الخيمة.

انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية وقوات الحماية المدنية ومسئولى قطاع الكهرباء وتم الدفع ب 8 سيارات إطفاء واثنان سيارة إسعاف للسيطرة على الحريق وطوارئ كهرباء بهتيم لفصل التيار الكهربائي عن منطقة مسطرد للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والشركات والمصانع والورش المجاورة بذات المنطقة وفصل التيار الكهربائى عن المناطق السكنية والصناعية التي تخدمها كبائن الكهرباء المحترقة حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من المخاطر الداهمة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بسرعة المعاينة والتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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